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桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

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桃園防疫旅館傳群聚撤離中 居民驚呼「不敢來吃飯了」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園防疫旅館疑爆群聚，旅客陸續撤離中，警方也在現場實施交通管制。記者楊湛華／攝影
桃園防疫旅館疑爆群聚，旅客陸續撤離中，警方也在現場實施交通管制。記者楊湛華／攝影

桃園市一家防疫旅館驚傳確診，案16851於自主管理期間驗出陽性確診，之前居住的旅館同樓層另外三名陽性個案，疑旅館群聚，目前防疫人員正在協助旅客撤出；旅館緊鄰商圈，有居民表示公車站就在旅館門口，直呼「最近不敢來吃飯了」。

旅館現在正在進行撤離作業，目前共118間、129名旅客陸續撤離中，將送往集中檢疫所，每件行李必須經過消毒後才能送上車；第一輛車下午2時34分已發出，第二輛車目前仍在現場，警方也在現場交通管制。

住在後站地區15年的羅先生表示，這家防疫旅館不僅位在火車站附近，且門口就是公車站，每天車水馬龍，也是自己上下班必經道路，剛剛路過才發現是新聞報導出事的防疫旅館，直呼「最近不敢來附近吃飯了」。

指揮中心下午宣布為這起事件旅館群聚。指揮官陳時中表示，該案因案16851於12月11日自主管理期間驗出陽性確診，回溯之前居住的旅館，有另外三名陽性個案，為案16862、案16865、案16872，且經過基因定序病毒S基因序列相同，研判為旅館群聚。

指揮中心指出，目前針對旅宿的員工匡列37人，1人列居家隔離、36人為自我健康監測，目前檢驗都是陰性。回溯和現住旅客，匡列321人，有四人尚未聯絡上。已聯絡上已採檢289人，三人陽性、289人陰性、25人待採。社區接觸者匡列16名，皆為陰性。

新冠肺炎 COVID-19 桃園 防疫旅館 陳時中

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