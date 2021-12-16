防疫旅館成破口？ 桃園1旅館確認群聚 台北尚待確認
防疫旅館成防疫破口？指揮中心今天因應桃園某防疫旅館群聚案調整入境篩檢次數，而台北中正區某防疫旅館也傳出疑似群聚。日前的境外移入個案案16859，發現同樓層的案16870也採檢出陽性，正在調查是否為「交叉感染」。指揮中心指揮官陳時中表示，此案應採檢44人，除案16870為陽性外，37人陰性、三人檢驗中、三人待採檢，但是否為旅館群聚還需要基因定序才能進一步判定。
陳時中表示，案16859的關係案件是案16870，案16859接的四名同住者目前檢驗陰性，旅館檢疫同樓層採檢12人一人陽性，即案16870，九人陰性、檢驗中一人，同旅宿其他人員應採八人已採六人，五人陰性、檢驗中一人。自我健康監測的員工和超商共20人，19陰性、1檢驗中。
另外，今天桃園車站周邊一間防疫旅館要求檢疫中民眾打包行李更換旅館，下午指揮中心宣布為旅館群聚。陳時中表示，該案因案16851於自主管理期間驗出陽性確診，回溯之前居住的旅館，有另外三名陽性個案，為案16862、案16865、案16872，且經過基因定序病毒S基因序列相同，研判為旅館群聚。
目前針對旅宿的員工匡列37人，1人列居家隔離、36人為自我健康監測，目前檢驗都是陰性。回溯和現住旅客，匡列321人，有四人尚未聯絡上。已聯絡上已採檢289人，三人陽性、289人陰性、25人待採。社區接觸者匡列16名，皆為陰性。
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