快訊

桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

新世紀「合成鴉片戰爭」？美國全球通緝的武漢藥王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又增1例Omicron境外個案 自美國入境、曾打過2劑BNT

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
羅一鈞指出，該案為12月12日自美國入境的案16855，屬於突破性感染，現國內累計4例Omicron個案。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，該案為12月12日自美國入境的案16855，屬於突破性感染，現國內累計4例Omicron個案。圖／指揮中心提供

國內今日新增一例Omicron變異株個案，中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該案為12月12日自美國入境的案16855，屬於突破性感染，現國內累計4例Omicron個案。

羅一鈞指出，目前境外移入定序，新增一例新個案，曾接種兩劑BNT疫苗，Ct值為27，屬於突破感染，病毒不高，與先前三例Omicron變異株類似，已收治在負壓隔離病房。

該案收治當天出現喉嚨痛，研判是近期感染，昨日定序確定為Omicron變異株。目前框列航班接觸者8人，採居家隔離採檢陰性，滿14天會再次採檢，國內累計4名Omicorn個案，分別來自史瓦帝尼、英國及美國。

該案為12月12日自美國入境的案16855，屬於突破性感染，現國內累計4例Omicron個案。圖／指揮中心提供
該案為12月12日自美國入境的案16855，屬於突破性感染，現國內累計4例Omicron個案。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

實驗室管理者資格加嚴！P2以上要設生物安全主管

案16859檢疫期隔壁旅客確診 病毒定序釐清感染源

防疫旅館同層住戶全移出！羅一鈞：不排除改判本土

同層旅館又揪出陽性確診 羅一鈞：調查是否為交叉感染

相關新聞

指標個案16851與感染源不同 同樓層感染圖曝光

桃園某旅館群聚個案回溯調查，同大樓已知有8名陽性確診者，其中有6名同樓層確診，其中又有4人基因定序相同。指標個案為案16...

桃園防疫旅館傳群聚撤離中 居民驚呼「不敢來吃飯了」

桃園市一家防疫旅館驚傳確診，案16851於自主管理期間驗出陽性確診，之前居住的旅館同樓層另外三名陽性個案，疑旅館群聚，目...

桃園防疫旅館4個案定序同 陳時中：其他3人將改列本土

桃園市一間防疫旅館爆出群聚，因案16851於健康自主管理期間陽性確診，發現同防疫旅宿同樓層的案16768、16841、1...

防疫旅館成破口？ 桃園1旅館確認群聚 台北尚待確認

防疫旅館成防疫破口？指揮中心今天因應桃園某防疫旅館群聚案調整入境篩檢次數，而台北中正區某防疫旅館也傳出疑似群聚。日前的境...

本土+1！ 80多歲女確診研判舊案 境外增11例

國內新增12例COVID-19境外移入確定病例，分別為1例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮...

桃園防疫旅館群聚整棟大樓清空 擴大匡列疫調進度

桃園防疫旅館爆出群聚個案，發現有4人基因定序相同、2人定序中，都是Delta變異株。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。