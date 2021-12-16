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又增1例Omicron境外個案 自美國入境、曾打過2劑BNT
國內今日新增一例Omicron變異株個案，中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該案為12月12日自美國入境的案16855，屬於突破性感染，現國內累計4例Omicron個案。
羅一鈞指出，目前境外移入定序，新增一例新個案，曾接種兩劑BNT疫苗，Ct值為27，屬於突破感染，病毒不高，與先前三例Omicron變異株類似，已收治在負壓隔離病房。
該案收治當天出現喉嚨痛，研判是近期感染，昨日定序確定為Omicron變異株。目前框列航班接觸者8人，採居家隔離採檢陰性，滿14天會再次採檢，國內累計4名Omicorn個案，分別來自史瓦帝尼、英國及美國。
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