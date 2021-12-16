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防疫旅館驚傳群聚 指揮中心增加入境篩檢次數
防疫旅館再度發生群聚？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案16851於12月11日自主健康管理期間確診，擴大回溯發現同防疫旅宿同樓層之案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，初步研判可能為一起防疫旅宿相關感染事件。因此將啟動四大強化作為。
陳時中說，考量防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，指揮中心即刻啟動防疫旅宿四大強化作為，多管齊下，嚴守社區防線。
一、強化監測作為，增加春節檢疫專案三項方案篩檢次數及查核與違規裁處：
(一) 三方案均於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天(自主健康管理期間第6-7天)進行PCR檢驗或公費快篩(詳附件)。
(二) 居家檢疫期間加強查核，違反規定者將加重裁處。
二、防疫旅宿防疫措施查核：邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施。
三、防疫旅宿通風空調檢視：請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿之通風空調換氣情形，並提供改善建議。
四、加強有症狀通報：檢疫期間有症狀均要進行PCR採檢，以確實掌握可能個案。
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