春節檢疫開放首日逾3千人入境 逾半數選7+7方案

昨天是春節檢疫專案上路第一天，根據指揮中心統計，共有3615名旅客入境，約53%選擇7+7方案，另有15%選10+4方案、約32%維持14天住防疫旅館。

昨天是春節檢疫3大方案開放首日，為避免防疫破口，中央流行疫情指揮中心近日也公布加重春節專案違規罰則，若涉接種紀錄偽造，或強暴脅迫侮辱危害檢疫人員安全，將開罰最高新台幣15萬元。

指揮中心今天公布最新統計數字，昨天累計3615人入境，選擇7+7方案者共1919人、占53%，其中9成住防疫旅館、1成住集中檢疫所；另有532人選10+4方案、約占15%；另有1164人、約32%維持住防疫旅館14天。

不過，至今仍有部分縣市對於7+7方案有疑慮。指揮中心發言人莊人祥表示，7+7方案實施前多次與各縣市開會討論，實際上無論14+0、10+4或7+7都是維持檢疫14天的規定，只是改為7天住旅館、7天住家裡。

莊人祥說，為了加強7+7方案監測強度，除要求入境前要繳交3天內陰性證明，入境後也要進行深喉唾液採檢，檢疫第6天由醫護人員進入防疫旅館進行PCR採檢，確認陰性後才能由防疫計程車送到家中進行居家檢疫。

莊人祥指出，檢疫第10天將進行公費家用快篩，結果出爐後以雙向簡訊或民政打電話問，第13天還會再採檢一次，確認PCR陰性才解除檢疫，開始7天自主健康管理，多了這麼多繁複的採檢，就是為降低社區感染風險。

另外，醫福會執行長王必勝昨天公布視察集中檢疫所照片，也讓集中檢疫所膳食清單意外曝光，被外界稱讚像坐月子。

莊人祥說，集中檢疫所民眾住的環境雖然樸實，但有提高膳食費用，希望讓檢疫民眾吃得滿意。

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