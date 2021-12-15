案16859檢疫期隔壁旅客確診 病毒定序釐清感染源

國內有檢疫期滿旅客返家後確診（案16859），指揮中心今天表示，個案檢疫時住隔壁的旅客也確診，將派團隊到旅館調查，也會比對兩人病毒定序，釐清是否為交互感染。

中央流行疫情指揮中心昨天公布境外移入個案案16859，有專家認為可能是在防疫旅館感染，衛福部長陳時中今天在立法院表示，還需要研判。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，案16859是昨天公布的境外移入病例，返家後在自主健康管理第3天出現症狀採檢確診，由於個案從入境到確診時間間隔較久，因此指揮中心回溯採檢防疫旅館相關接觸者。

羅一鈞指出，這名個案返家後曾接觸4名同住家人，全數列為居家隔離對象，PCR採檢都是陰性，會持續居家隔離期滿採檢；旅館方面共有12名員工列自主健康管理，所有人都已接種2劑疫苗，目前9人採檢陰性、3人陸續安排採檢。

至於同期間於防疫旅館檢疫者的部分，羅一鈞說，共匡列11名同樓層檢疫者及9名其他檢疫者，目前為止驗出1人陽性，也是今天公布的自美國境外移入病例（案16870）。個案為本國籍30多歲男性、12月5日自美國入境，唾液篩檢為陰性，檢疫期間出現症狀後，由衛生單位安排醫師視訊診療，但因入境採檢陰性，因此並未再次安排採檢。

羅一鈞說，該醫師開立藥物給個案服用後，個案12月7日仍有全身倦怠、咳嗽症狀，12月8日又回報無症狀，看起來有好轉，但因案16859確診，案16870昨天回溯安排採檢才確診，Ct值為31。

羅一鈞指出，由於案16859、案16870兩人住在同層樓且房間相鄰，為釐清兩人究竟在旅館內交互感染，還是獨立事件，將派環境專家、區管中心和衛生局共赴旅館調查環境並調閱監視器，了解有無共同暴露，後續也會進行病毒基因定序並比對，將是釐清感染源的關鍵證據。

羅一鈞解釋，若經基因定序比對證實兩人感染同一株病毒，顯示兩人可能交互感染，不排除將其中1例改判為本土個案，但目前已先將同樓層住房旅客移出，送往集中檢疫所或其他防疫旅館安置，呼籲各界靜待調查結果。

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