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中研院採檢1000多人均陰 黃珊珊：暫時疫情無擴大跡象

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，中研院前助理研究員確診案，相關採檢結果1千多人採檢全陰性。圖／引用自黃珊珊臉書
北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，中研院前助理研究員確診案，相關採檢結果1千多人採檢全陰性。圖／引用自黃珊珊臉書

台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，中研院前助理研究員確診案，相關採檢結果1千多人採檢全陰性，但還是要提高警覺。黃珊珊表示，周一她再次去中研院準備檢疫車與疫苗注射站，讓未打疫苗的員工可以儘速補打，增加疫苗覆蓋率。這幾天防疫巴士採檢的1447人全數陰性，還幫163人打了疫苗。可以說是「不幸中的大幸」，可以暫時放心疫情沒有擴大的跡象。

黃珊珊提到，發生事故的Ｐ3實驗室所在地的基因體中心大樓，有三百多位工作者，第一圈接觸者都已經匡列居家隔離，目前採檢全為陰性，令人鬆一口氣。該實驗室的環境檢測有多處檢體為陽性，環境被汙染，市府還是採取高規格，要求整棟同仁都要全數採檢，避免有漏網之魚。

另外，針對中央公布的案例16859，因為是在旅館居家隔離14天期滿後採檢陰性解除隔離，之後卻在自主健康管理時期確診，Ct值只有12，但已在社區自由活動幾天了。黃珊珊說，市府已匡列相關接觸者進行篩檢，希望一樣可以守下來讓民眾放心。

黃珊珊說，病毒現在還能止於境外，隨著Omicron讓疫情增添了更多不確定因子，應該做好準備，堵住任何可能的破洞。勤洗手，保持社交安全距離，而最重要的是完整接種疫苗，尤其國內施打疫苗速度趨緩，請大家務必接受完整接種兩劑疫苗，才能保護自己也保護他人。

面對疫情，我們作最壞的打算，最好的準備，勿恃敵之不來，恃吾有以待之！

新冠肺炎 COVID-19

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