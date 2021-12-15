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本土個案+0、死亡1例為50多歲男 境外移入增7例個案

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央疫情指揮中心今日說明春節專案罰則。由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央疫情指揮中心今日說明春節專案罰則。由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增7例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日無本土確診個案，有一例死亡個案和七例境外移入個案。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自菲律賓(3例，案16864、案16866、案16867)、澳大利亞(案16865)、印尼(案16868)及美國(案16870)入境，餘1例調查中(案16869)，入境日介於今(2021)年11月30日至12月5日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案10511)，為50多歲本國籍男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月3日採檢為陽性，6月4日因呼吸喘住院隔離治療，6月5日確診，8月14日解除隔離，11月19日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,690,800例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,672,174例排除)，其中16,759例確診，分別為2,114例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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