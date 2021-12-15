春節防疫專案7+7 陳時中：比以往嚴格

針對目前已有3例境外移入確診Omicron個案，加上春節防疫專案7+7，而國內疫情需要到達什麼程度，邊境管制是否有可能加嚴。

衛福部長陳時中表示春節防疫專案7+7是比以往春節專案嚴格，包括7天的集中檢疫、7天居家檢疫、7天自主健康管理，且入境前要提交PCR檢驗陰性報告，入境後深喉唾液檢驗，檢疫第6天要進行PCR篩檢，第10天用居家快篩採檢，第13天再做PCR檢查，整體就是隔離與檢驗雙管並進，應該是相當嚴格，若居家檢疫期間違規者將依違規樣態，最高可開罰100萬元。

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