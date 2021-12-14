女子返宜蘭自主健康管理期間確診 暫無傳播風險
中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19境外移入確診女子案16859。宜蘭縣衛生局證實，個案是宜蘭人，自主健康管理期間因症狀自行居家快篩並就醫後確診，暫無傳播風險。
指揮中心發言人莊人祥傍晚接受媒體電訪表示，指揮中心下午疫情記者會中公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案的案16859，為本國籍30多歲女姓，曾接種2劑AZ疫苗，11月26日自柬埔寨入境，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性。
莊人祥說，案16859於12月13日自主健康管理期間因症狀就醫採檢後確診，Ct值為12，病毒量確實較高。共匡列接觸者4人，均為同住家人，列居家隔離，接觸者PCR採檢結果皆為陰性。
宜蘭縣衛生局說，案16859在宜蘭期間很少外出，只有1個足跡，地點有實聯制，衛生局已掌握相關接觸者並完成疫調，暫無傳播風險，因此不公布足跡。
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