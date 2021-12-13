P3實驗室染疫案 中研院：犯錯指責不定義為霸凌

中央研究院P3實驗室染疫案，傳出染疫員工遭霸凌說法，基因體研究中心研究技師、P3實驗室原負責人詹家琮認為，個案做錯事，遭長官指責，在沒有汙辱語言情況，不應定義為霸凌。

中央流行疫情指揮中心9日宣布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），為12月初剛離職的中研院P3實驗室人員，病毒定序為最早於印度發現的Delta變異株。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中、中央研究院就「中央研究院P3研究室實驗人員確診COVID-19感染途徑及後續防疫因應作為」進行專題報告，並備質詢。

針對染疫員工疑似因職場霸凌，遭老鼠咬傷無法直接往上呈報，18年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時曾經在實驗室不慎染疫的詹家琮今天在立法院中透過視訊表示，中研院P3實驗室絕對沒有霸凌事件，「這是這名員工對長官指責的認知不同。」

詹家琮表示，「霸凌」應該是實驗室人員做對的事情，卻無故遭謾罵，但現在是該名染疫員工真的有做錯事，若長官指責，是在沒有汙辱語言情況下，不應被定義為霸凌。

詹家琮強調，案16816於11月中旬遭實驗室小鼠咬傷，並未再通報，而且個案在實驗室期間也都沒有出現任何症狀，在完全沒有呈報情況之下，實驗室根本無法通報，他們不知道11月中旬個案遭老鼠咬傷這件事。

中研院基因體研究中心主任洪上程表示，P3實驗室工作分為兩種性質，一種是對動物攻毒，需較有經驗的資深研究人員，另外一種是例行性任務，如替老鼠換便料，這名實驗室染疫人員從事的工作是後者，至於個案是否有標準作業流程執行不周，他不願正面回應，僅說要問詹家琮比較清楚。

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