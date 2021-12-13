實驗室染疫涉霸凌？ 負責人詹家琮：做錯受指責非霸凌
中研院基因體研究中心P3實驗室前助理驚傳染疫，18年前SARS疫情時也曾經在高規格實驗室不慎染疫的技師詹家琮，也是事發當時的實驗室負責人。他雖然12月1日已退休，今仍透過視訊連線向立法院報告，民進黨立委賴惠員首先詢問，職場霸凌是否為導致意外的直接因素？詹家琮強調，絕對沒有霸凌。
「是她做錯事情的時候，長官指責她，但她對於這個指責的認知不一樣。」詹家琮表示，沒有用污辱的語言來講，不應該被定義為霸凌。後來再發生類似事件，該員則是完全沒有呈報，離職前也從來沒有症狀出現，「我們不知道這些事情，他沒有通報。」
詹家琮表示，該員有越級報告，但依照流程應該要先向實驗室管理員報告，再由實驗室負責人報告。「實驗室負責人就是我，由我來評估這件事情需不需要往上報」。當時該員一直找不到實驗室管理員，就直接向更上級報告，也就是中研院基因體研究中心的生物安全官。
該實驗室人員是否有標準作業流程執行不周的問題？中研院基因體研究中心主任洪上程表示，P3實驗室工作分為兩種性質，一個需要對動物攻毒，需要很有經驗的研究人員，另外一種是比較例行性的替老鼠換便料，這位研究人員從事的是後者，至於其標準流程，要問詹比較清楚。
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