中研院女助理染疫…北市篩檢車兩天採檢 689人結果出爐

中研院P3實驗室1名已離職人員確診COVID-19，台北市政府昨今兩天派兩輛篩檢車到中研院協助採檢共計805人，昨天採檢的689人結果為陰性，今天採檢的116人仍待結果出爐才能確定。

中研院前P3實驗室人員日前確診為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），確定感染最早在印度發現的Delta變異株，基因定序結果研判是在實驗室感染。

台北市衛生局表示，截至今天下午2時，這名個案共匡列105名接觸者居家隔離，其中102名採檢結果為陰性、3人檢驗中，另有擴大匡列相關風險對象328人自我健康監測，並擴大採檢49人，結果為陰性。

衛生局指出，為協助中研院員工及周邊社區民眾採檢，昨天上午10時至下午4時及今天上午9時至下午4時安排兩輛行動篩檢車進駐中研院，昨天共689人完成採檢，結果全數為陰性，今天共116人完成採檢，尚待結果出爐，總計兩天共協助805人採檢。

衛生局表示，13日將繼續安排採檢車針對中研院相關自我健康監測人員採檢，同時提供疫苗接種服務。提醒民眾若出現發燒、頭痛、腹瀉、呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀，可至7家提供免費PCR的醫院採檢。

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