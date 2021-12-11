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再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

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我再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

聯合報 / 記者謝承恩許政榆／台北即時報導
圖為桃園機場第二航廈入境旅客完成採檢作業，準備搭乘防疫計程車前往防疫旅館。示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者陳嘉寧攝影
圖為桃園機場第二航廈入境旅客完成採檢作業，準備搭乘防疫計程車前往防疫旅館。示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

國內累計已有3例Omicron個案，除了自史瓦帝尼入境外，還有自美國、英國入境。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這三例皆為突破性感染個案。

指揮中心下午記者會甫才宣布，公布自史瓦帝尼入境的本國籍30多歲女性，打過1劑AZ疫苗、1劑莫德納疫苗，為Omicron首例個案，屬突破性感染。會後又新增二例新Omicron個案，且並非來自高風險國入境，於入境時被驗出。

羅一鈞表示，分別為案16804為本國籍30多歲女性， 自英國入境，曾接種2劑BNT疫苗，12月6日出現喉嚨乾，12月7日入境後直接採檢，12月8日確診陽性，Ct值21.6。

該案12月11日下午完成基因定序，確認為Omicron變異株，現已收治醫院負壓隔離病房，同機旅客12名，由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢均陰性，接觸者匡列中。

案16818為美國籍20多歲男性，自美國入境，曾接種2劑BNT疫苗，自12月8日入境後採檢，12月9日出現鼻塞且確診陽性，Ct值26 。

該案12月11日下午完成基因定序，確認為Omicron變異株，現已收治醫院負壓隔離病房，匡列接觸者11人，其中有同機旅客10人，入境篩檢陰性，從居家檢疫列居家隔離，餘1人列自我健康監測。

國內累計已有3例Omicron個案，除了自史瓦帝尼入境外，還有自美國、英國入境。圖／指揮中心提供
國內累計已有3例Omicron個案，除了自史瓦帝尼入境外，還有自美國、英國入境。圖／指揮中心提供
國內累計已有3例Omicron個案，除了自史瓦帝尼入境外，還有自美國、英國入境。記者謝承恩／攝影
國內累計已有3例Omicron個案，除了自史瓦帝尼入境外，還有自美國、英國入境。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎 COVID-19 Omicron Omicron變異株

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