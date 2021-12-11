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國內出現首例Omicron變異株！自史瓦帝尼入境 Ct值為28
南非變異株Omicron引發國際高度關注。指揮中心指揮官陳時中今日公布，昨日一名30多歲本國籍女性案16829，原自南非入境，更正為「史瓦帝尼」入境，如今基因定序出爐，正是Omicron變異株。
陳時中說，今日這名個案基因定序確定是Omicron變異株，已經成功攔截在邊境，後續會注意。目前案目前無症狀，12月8日入境後，檢驗Ｃt值為28，已收治醫院負壓隔離病房，同班機旅客有十人改為居家隔離，採檢結果是陰性。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日也表示，我國將南非提升為重點高風險國家後，指揮中心指出，自南非入境的曾打過1劑AZ及1劑莫德納。
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