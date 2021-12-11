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再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

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國內出現首例Omicron變異株！自史瓦帝尼入境 Ct值為28

聯合報 / 記者謝承恩沈能元陳雨鑫許政榆／台北即時報導
圖為桃園機場第二航廈入境旅客接受疾管署體溫檢測的情形。圖為示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者陳嘉寧攝影
圖為桃園機場第二航廈入境旅客接受疾管署體溫檢測的情形。圖為示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

南非變異株Omicron引發國際高度關注。指揮中心指揮官陳時中今日公布，昨日一名30多歲本國籍女性案16829，原自南非入境，更正為「史瓦帝尼」入境，如今基因定序出爐，正是Omicron變異株

陳時中說，今日這名個案基因定序確定是Omicron變異株，已經成功攔截在邊境，後續會注意。目前案目前無症狀，12月8日入境後，檢驗Ｃt值為28，已收治醫院負壓隔離病房，同班機旅客有十人改為居家隔離，採檢結果是陰性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日也表示，我國將南非提升為重點高風險國家後，指揮中心指出，自南非入境的曾打過1劑AZ及1劑莫德納。

昨日一名30多歲本國籍女性案16829，原自南非入境，更正為「史瓦帝尼」入境，如今基因定序出爐，正是Omicron變異株。圖／指揮中心提供
昨日一名30多歲本國籍女性案16829，原自南非入境，更正為「史瓦帝尼」入境，如今基因定序出爐，正是Omicron變異株。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 Omicron變異株 Omicron 陳時中 史瓦帝尼

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