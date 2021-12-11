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追感染源！實驗室病毒株比對結果將出爐 指揮中心下午2時說明
中研院前研究助理確診（案16816），初步分析為實驗室感染，且個案男友篩檢為陰性，現已居家隔離，同時將比對實驗室及染疫者病毒株，結果於今日出爐，由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午2時說明。
指揮中心昨日宣布，現已匡列居家隔離者有97人，自主健康管理有13人，PCR篩檢陰性有86人，仍有24人檢驗中，陳時中呼籲應將疫苗打好打滿，凡二劑接種滿五個月者，可至合約院所預約施打半劑莫德納作為加強劑。
但確診的前助理研究員友人透過網路發聲，指稱該女遭老鼠咬傷，轉向通報生物安全中心，卻被認為「越級通報」冷處理，且該女於併發不久後離職，原因也與職場霸凌相關，目前中研院對此表示，有接獲此事也已介入調查。
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