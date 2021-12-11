中研院確診女實驗員疑遭霸凌 PTT上再爆2點內情 網：這水很深

中研院前實驗室研究員女助理染疫，有人傳出是因為遭實驗用老鼠咬傷染疫，至感染源仍在調查，昨天(10日)PTT上有網友爆出另外內幕，指出「認真的學妹因為不願意做不合規定和SOP的事情被廟公帶頭霸凌」，對此中研院證實並在了解狀況中，昨晚該名網友再度發文，澄清該名女研究助理學歷還有通報問題。

昨天網友「黑曼巴巴巴」在PTT爆卦，指出確診前中研院前實驗室研究員女助理因為不願意做不合規定和SOP的事情被帶頭霸凌，向委員會申訴卻被冷處理，直到離職後才召開，沒想到委員會成了霸凌會，一個勁地指責學妹太年輕不會做人，外傳是個案被老鼠咬傷時，因為負責人不在，直接向生安中心通報，被指「越級通報」。

昨晚「黑曼巴巴巴」再度發文講述後續，他表示當事人學歷是生科系雙主修法律，會跑去當助理是真的因為熱愛研究，更何況大學時代還出國比賽過，實驗手法是完全合格的，「某些媒體刻意強調她法律的學位刻意忽略不講她的生科學位」，是否想誤導大眾「她是法律背景所以實驗操作不熟練才會外洩」。

另外還有通報問題，所幸當事人的法律背景，她刻意以簡訊通報並留存所有通聯紀錄，是不是所謂「告知違反實驗室SOP」還有得看。

他認爲確診並不是當事人願意的，自費PCR的時候還被醫院以「我們下班了」為理由請她隔天再來，但不斷有人把她抹成加害人的角色，「這涼的不僅僅是她本人，更是所有第一線科科的心」，他也指出「明天中研院本部要調查霸凌事件，所以上週召開的那兩次委員會究竟是？」。

網友看完也紛紛卡位回應，「原來是雙主修學霸」、「感覺又是一個水很深的案子」，但也有人質疑「所以有症狀還到處去吃飯，是怎樣」、「生科背景，還到處放毒？」、「所以有要解釋明知自己屬於高風險還敢趴趴走心態嗎」、「80真的不對，她有症狀就早該篩跟自主管理」。

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