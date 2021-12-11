快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中研院女確診「被咬10天病毒量仍高」 醫2點釋疑：老鼠會哈啾？

聯合新聞網 / 綜合報導
傳出實驗室人員染疫的中研院基因體研究中心及院區，展開全面消毒。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
傳出實驗室人員染疫的中研院基因體研究中心及院區，展開全面消毒。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

國內出現首起實驗室感染新冠肺炎案例，一度傳出感染源是因被實驗鼠咬傷有關，有專家認為不能排除社區感染，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「當然不是被老鼠感染！」，因為新冠病毒基本上不會經由血液傳染，況且CT值更不符合，發病10天後CT值就會超過三十了，「你可以算看看從老鼠咬人至今有多久了」。

沈政男在臉書發文說道，對於有專家認為中研院女實驗員是在社區被感染，他質疑上游感染源是誰，目前該實驗員的接觸者都是陰性，另外最扯的是有人說上游感染源是老鼠，他表示「事實上老鼠不會感染新冠病毒舊病毒株，一直到變種出現才發現可以感染」。

他也認為女實驗員「當然不是被老鼠感染」，也提出有人提到丹麥有水貂傳染給人的案例，他解釋，水貂必須哈啾，飛沫傳染給人類，而不是咬傷飼主之後，經由血液傳染，「新冠病毒基本上不會經由血液傳染」，因此也質疑「請問，老鼠會哈啾嗎？」。

沈政男也進一步指出，女實驗員CT值更不符合，發病10天以後CT值就會超過三十了，根據北市公布疫調，中研院女實驗員案16816曾二度被實驗鼠咬傷，10月15日及11月19日，首次被咬傷曾進行快篩試驗，結果為陰性，第二次被咬傷則未進行快篩。上月26日出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月9日就醫接受PCR採檢，確診陽性，Ct值15點17，「你可以算看看從老鼠咬人至今有多久了」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中研院確診者曾造訪 京站台北店近千人快篩結果出爐

P3實驗室染疫事件 中研院：陳建仁、翁啟惠非隔離名單

P3實驗室人員染疫原因？中研院長：基因定序才能判讀

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？ 院長廖俊智坦承：開會處理過

相關新聞

染疫研究助理感染源不明 吳明賢：環境汙染調查是重點

中央研究院女研究助理染疫，目前正在釐清感染源。中央流行疫情指揮中心昨天表示，該名確診患者曾被實驗老鼠咬傷，因此仍將被咬傷...

影／中研院染疫案 新北擴大採檢 97人PCR結果出爐

中研院P3實驗室研究助理不慎染疫，新北市昨緊急匡列接觸者66人，其中44人居家隔離，22人自主管理，PCR採檢均為陰性。...

新冠肺炎可動物傳人？柯文哲：為什麼不猜機率比較高的

中研院P3實驗室前研究助理前天傳出確診新冠肺炎，個案曾兩度被實驗鼠咬，台北市長柯文哲昨天表示全世界數據沒有新冠肺炎從動物...

本土1名大專校院生染疫 校園累計921確診

國內疫情趨緩，但日前中研院助理確診，也讓國人緊張防疫生變。截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，各...

中研院女確診「被咬10天病毒量仍高」 醫2點釋疑：老鼠會哈啾？

國內出現首起實驗室感染新冠肺炎案例，一度傳出感染源是因被實驗鼠咬傷有關，有專家認為不能排除社區感染，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「當然不是被老鼠感染！」，因為新冠病毒基本上不會經由血液傳染，況且CP值更不符合，發病時天後CT值就會超過三十了，「你可以算看看從老鼠咬人至今有多久了」。

追感染源！實驗室病毒株比對結果將出爐 指揮中心下午2時說明

中研院前研究助理確診（案16816），初步分析為實驗室感染，且個案男友篩檢為陰性，現已居家隔離，同時將比對實驗室及染疫者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。