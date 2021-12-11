中研院女確診「被咬10天病毒量仍高」 醫2點釋疑：老鼠會哈啾？

國內出現首起實驗室感染新冠肺炎案例，一度傳出感染源是因被實驗鼠咬傷有關，有專家認為不能排除社區感染，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「當然不是被老鼠感染！」，因為新冠病毒基本上不會經由血液傳染，況且CT值更不符合，發病10天後CT值就會超過三十了，「你可以算看看從老鼠咬人至今有多久了」。

沈政男在臉書發文說道，對於有專家認為中研院女實驗員是在社區被感染，他質疑上游感染源是誰，目前該實驗員的接觸者都是陰性，另外最扯的是有人說上游感染源是老鼠，他表示「事實上老鼠不會感染新冠病毒舊病毒株，一直到變種出現才發現可以感染」。

他也認為女實驗員「當然不是被老鼠感染」，也提出有人提到丹麥有水貂傳染給人的案例，他解釋，水貂必須哈啾，飛沫傳染給人類，而不是咬傷飼主之後，經由血液傳染，「新冠病毒基本上不會經由血液傳染」，因此也質疑「請問，老鼠會哈啾嗎？」。

沈政男也進一步指出，女實驗員CT值更不符合，發病10天以後CT值就會超過三十了，根據北市公布疫調，中研院女實驗員案16816曾二度被實驗鼠咬傷，10月15日及11月19日，首次被咬傷曾進行快篩試驗，結果為陰性，第二次被咬傷則未進行快篩。上月26日出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月9日就醫接受PCR採檢，確診陽性，Ct值15點17，「你可以算看看從老鼠咬人至今有多久了」。

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