中研院P3前實驗室人員遭霸凌？ 院長廖俊智坦承：開會處理過

中研院P3實驗室前研究助理昨傳確診新冠肺炎，該員自述在實驗過程中曾被實驗老鼠咬到兩次，網路上則流傳一篇貼文稱該員第一次被咬後，因實驗室管理人不在場，轉向通報生物安全中心，卻反遭指責越級通報，聲稱該研究助理被霸凌。對此，中研院今下午召開記者會，中研院長廖俊智除對造成社會困擾及不便，表達感同身受，也強調將以最嚴謹、公開透明方式進行調查，盡全力找出問題癥結，全面檢討，他也坦承該員曾反映遭職場霸凌，基因體中心也曾為此開會處理。

北市府今早說明最新疫調指出，該案不只被實驗鼠咬一次，分別在10月15日及11月19日接連被咬傷，僅首次被咬曾快篩，11月26日出現咳嗽症狀未篩檢。網路則出現發文澄清該案第一次被實驗老鼠咬到後，因實驗管理人不在，轉向通報生物安全中心，卻反被指責越級通報，後續才會以貼OK繃處理，默默繼續做實驗。

廖俊智首先說，對於過去兩天造成社會困擾及不便，因為感同身受，在此宣誓中研院一定秉持最嚴謹客觀、透明公開方式進行調查，盡全力找出問題癥結，中研院已經成立調查小組，成員包括中研院三學組研究同仁代表、院外專家、P3實驗室專業人士、行政主管及政風單位，將於10天內向指揮中心提出報告。

廖指出，目前86人採檢的結果皆為陰性，據說其中有兩人有輕微症狀，但採檢結果也是陰性，這都是好消息，中研院也會密切觀察。關於院內足跡，廖俊智指，該研究助理在11月23日至12月6日活動範圍以基因體研究中心大樓為主，12月7日早上九點至十一點半曾在學術活動中心1樓餐廳美食街，目前這兩處都已完成清消工作。

廖俊智表示，P3實驗室在疫情影響期間，對台灣防疫工作發揮相當大的貢獻，很感謝研究人員付出的辛勞，但也藉由本次事件察覺工作流程有未盡完善之處，仍需要進一步檢討改善，才能確保人員安全，後續將就基因體定序序列查清病毒來源，以及清查實驗室各項紀錄，包括管理差勤、操作記錄，配合指揮中心釐清事實，在行政管理方面，調查小組也會釐清相關責任歸屬，從實驗室教育訓練、工作流程檢討疏失，讓未來規劃更加周全。

由於關於該員是否通報遭老鼠咬，是否遭霸凌、離職原因等，眾說紛紜，廖俊智表示，現階段關於疫情起因、實驗室運作狀況有許多說法，但目前基因體中心主管、相關人員都在隔離當中，訊息流於片段，尚無法建立確切樣貌，因此他無法回答外界問題，必須待確認關鍵環節才能向各界報告。

但他坦承，該員確實有反映職場霸凌的狀況，基因體中心也做了相關處理，在12月7日召集包括已離職的該研究助理及其他同仁開會，但由於目前訊息尚不全面，還無法完全釐清所有事實，該員的離職原因還無法百分之百掌握，都還在調查當中。

中研院院長廖俊智今天率多名相關單位主管出席記者會，針對實驗室人員染疫事件提出說明，並表示組成調查小組宣誓調查決心。記者林俊良／攝影 中研院P3實驗室前研究助理昨傳確診新冠肺炎，中研院院長廖俊智今召開記者會說明，表達將以嚴謹、公開透明方式進行調查。記者葉冠妤/攝影

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