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本土疫情燒...12/13二級警戒將加嚴？ 陳時中回應了
面對本土確診個案出現，12月13日之後二級警戒是否會加嚴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，尚無計畫，會視疫情滾動調整，國人疫苗一劑覆蓋率達78.55%，二劑覆蓋率達63.25%，進展相對慢，強調疫苗一定要打好打滿。
他說，現在最重要的是要打疫苗，台北車打氣不錯，昨天共打3899人，人數越來越多，接種站會持續服務，至於流感疫苗現已打527萬6431劑，跟去年同期少50萬，但距離有在拉近中。
陳時中表示，口罩戴好勤洗手保持社交距離、打疫苗，「若一、二劑還沒打，一定要趕快，打好打滿非常重要」，他說，資料看來突破性感染多，但不代表無效，但對於降低重症及死亡幫助大。
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