中研院P3實驗室人員確診 桃園匡列5人一採陰
已離職中研院P3實驗室人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816）。桃園市政府衛生局今天表示，有5名桃園人被匡列隔離，目前一採皆為陰性。
一名20多歲曾任職於中研院P3實驗室的女性工作人員確診COVID-19，初判感染Delta變異株。
桃園市政府衛生局長王文彥今天下午至全聯接種第3劑疫苗時證實，這起個案中，桃園有5人被匡列隔離。桃園市衛生局向中央社表示，這5人為個案的同學、朋友，昨天接獲中央通知後就送往檢疫所隔離，目前一採皆為陰性。
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