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中研院P3前實驗室人員遭霸凌？院長廖俊智出面坦承

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比對染疫女研究員病毒株找感染源 陳時中：結果明出爐

聯合報 / 記者沈能元謝承恩許政榆／台北即時報導
第一排由左到右為發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩 、 醫療應變組副組長王必勝，第二排醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
第一排由左到右為發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩 、 醫療應變組副組長王必勝，第二排醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

中研院一名女研究員昨天確診感染新冠病毒，列為本土確診個案。今天有消息透過網路發聲，指女研究員第一次被實驗老鼠咬到後，因現場負責人不在，轉向通報生物安全中心，卻被說是越級通報，此原因是不是女研究員離職的原因，中研院是否已經知情卻加以隱匿，甚至傳出此名研究員有被霸凌。

中央流行疫情指揮中心揮官陳時中表示，相關職場工作的問題，還是要靜待調查，現在如果做太多的臆測、揣測，對雙方當事人都會有傷害，認為應待報告出來後，再說明比較恰當。

至於，此名女研究員被實驗老鼠咬到兩次，該兩隻老鼠是帶有什麼變異株的實驗鼠？外傳一隻是Alpha變異株，另一隻是Gamma變異株。

陳時中說，是不是Alpha變異株或Gamma變異株，現在都還不知道，可能要把老鼠一隻、一隻抓來看，但現在還沒進行到那個地步，目前初步是要判斷確診患者身上的病毒株是否與實驗室的病毒株相符，這要先完成。

陳時中說，現在要做的是，必須分析出研究員身上的病毒株序列，與實驗室內病毒株的序列是否相符，相符的話，可以說研究員就是在實驗室感染，但若是不相符，還要想是不是在其他途徑染疫，這要一步一步來，而實驗室相關病毒株與染疫病毒株比對，相關結果明天出爐。

新冠肺炎 COVID-19 中研院 陳時中

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