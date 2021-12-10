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女研究員染疫 中研院下午4時30分召開記者會
中研院爆出本土病例，曾在中研院基因體研究中心P3實驗室女研究員昨天確診，為案16816。指揮中心初判她感染Delta變異株。中央研究院將於今天下午4時30分，在中研院召開記者會，說明新冠肺炎疫情。
北市府今早說明最新疫調，該案不只被實驗鼠咬一次，分別在10月15日及11月19日接連被咬傷，僅首次被咬曾快篩，11月26日出現咳嗽症狀未篩檢。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，這中間有何疏漏還必須等待調查報告結果，進行調查詳細了解。
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