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生物實驗首次新冠感染 鄰居、實驗室承包商待匡列調查
一名中研院前研究員染疫，目前初步研判指向為工作場域感染性可能大，且有承包商至實驗試更換設備，加上新北市政府表示，女子家住汐止且為單獨進出門戶，憂心社區鄰居及承包商都需要被匡列。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新北市的居住地調查，要根據專業疫調匡列來看，若是公寓、有公共場域，如果獨門獨戶風險相對低。至於男友已採居家隔離，會看有無症狀，確認他對社區是否造成影響。
另外中研院基因體研究大樓，過去有承包商負責負壓隔離設備，有消息指出，曾於12月7日至9日進去實驗室更換濾網，因濾網上很多病菌，但廠商至今沒得到任何隔離措施通知。
陳時中說，還需要進一步了解，關於中研院的濾網更換，實驗室清潔消毒，都有一定SOP，但情況仍要了解一下。這次可說國內生物實驗室第一次發生新冠病毒感染，不排除會加嚴相關規定。
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