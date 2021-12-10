實驗室感染 專家：清消未落實恐致傳播、盼勿獵巫

中研院發生實驗室感染，長庚大學教授顧正崙說，P3實驗室操作規範嚴格，但百密仍有疏漏，如自己或他人清消未落實導致環境媒介傳播，但感染症實驗風險高壓力大，盼外界勿獵巫。

一名20多歲曾任職於中央研究院P3實驗室的女性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），初判感染Delta變異株；該名實驗室人員曾2度遭染疫的實驗小鼠咬傷。

長庚大學臨床醫學研究所教授顧正崙表示，首先必須釐清，個案是否真的在實驗室遭感染。

顧正崙說，動物實驗操作中，除可能遭咬傷，使用刀具或針筒也可能遭刺傷或割傷，但研究人員在實驗過程中受傷，自己應該會非常緊張，不太可能不回報。

顧正崙提到，操作感染微生物的實驗室人員，身處高風險環境，比一般人更害怕、更謹慎。P3實驗室規範相當嚴格，有嚴謹的清潔消毒規定，操作台也是強烈負壓環境，依照規定操作極安全，但百密仍可能有疏漏。

顧正崙舉例，SARS時期國防醫學院發生實驗室感染，即是清理垃圾時未依照SOP，手觸碰到病毒，未妥善消毒後又摸眼口鼻，導致感染。

顧正崙也提及，發生環境媒介傳播（fomitetransmission）不僅是個人，也可能是他人操作不慎，接觸病毒後又觸摸到門把等區域，若再次摸到又觸摸黏膜處，就有可能感染。

「不能怪P3實驗室，也不要獵巫」，顧正崙呼籲，感染醫學研究實驗研究吃力不討好，實驗室接觸病毒的濃度比照顧確診病人高更多，人員壓力極大因此人才難覓，但若沒有人賣命做研究，根本不可能研發疫苗或藥物，盼各界以同理心看待。

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