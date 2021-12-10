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研究員染疫外界憂擴散 醫師直言「當然不是被老鼠咬」
本土零確診破功，一名中研院P3實驗室的研究員，疑似遭老鼠咬傷染疫，兩次PCR檢測均為陽性，CT值分別為15、23，傳播力強。衛福部草屯精神科醫師沈政男直言「該案當然不是什麼被老鼠咬，染上alpha云云」，他認為「大家不必太緊張，看起來此例造成社區感染的風險並不高」。
中研院研究員在實驗室染疫，消息曝光後，引發外界擔憂。不過沈政男在臉書指出，此例說是在11月26日發病，那麼CT值23算是符合，她當然不是什麼被老鼠咬，染上alpha云云。沈政男表示，如果確診案例的男友是陰性，就比較讓人放心，「因為男友早已處於可傳染期超過五天，如果現在是陰性，應該就是陰性了，而且男友都沒有染疫的話，應該社區感染的風險也是比較低」。
但沈政男強調，「不要以為天下太平，沒事就群聚或在餐廳內用，內用感染仍是一個風險」。他提醒民眾，除非是必要的社交聚會，日常三餐內用吃飯就吃飯，吃完就趕緊離開，要聊再找地方去聊。文末，他總結「不用太過緊張，此案例造成社區感染的風險不高」。
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