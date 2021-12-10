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直播／今增16例境外 0本土、0死亡 中研院研究員列案16816本土個案

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央研究院基因體研究中心一名已離職女研究員11月在Ｐ３實驗室接觸過新冠病原體，昨天確診列本土病例，全棟樓因應中央流行疫情指揮中心要求停止上班，實驗室暫停使用。記者余承翰／攝影
中央研究院基因體研究中心一名已離職女研究員11月在Ｐ３實驗室接觸過新冠病原體，昨天確診列本土病例，全棟樓因應中央流行疫情指揮中心要求停止上班，實驗室暫停使用。記者余承翰／攝影

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增16例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，為9例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16817)、美國(3例，案16818、案16822、案16828)、越南(4例，案16819、案16823-16825)、加納(案16820)、中國(案16821)、印尼(2例，案16826、案16827)、南非(案16829)、泰國(案16830)及菲律賓(2例，案16831、案16832)入境，入境日介於今(2021)年11月25日至12月8日。

國內一名曾任中研院P3實驗室人員，感染Delt變異株確診，足跡遍及雙北地區。今日上午台北副市長黃珊珊表示，中研院有2人出現症狀，上午將安排至醫院篩檢。指揮中心指揮官陳時中下午2時將說明進度。

今早新北市侯友宜表示，該名25歲確診女性，居住在汐止，現新北已匡列66人，列管104人，其中49人PCR陰性，台北副市長黃珊珊表示，台北已匡列94人居家隔離，80人PCR陰性。

中央疫情指揮中心也宣布中研院整棟大樓要停止上班一天，同層樓要列為居家隔離。台北市宣布，針對中研院所有匡列318人，其中2人出現症狀，現已由計程車送往忠孝院區、土城醫院篩檢。

此外黃珊珊表示，該女也有參加聚餐，額外再匡列聚餐者10人，今日上午將到忠孝院區精準採檢。除了中央公布的足跡外，北市再新增新增12月7日的交通足跡，分別為公車306路線和公車藍21路線。

陳時中表示，現在已經將中研院P3實驗室封鎖，並要求10天內交出報告釐清原因。北市今日安排兩輛車，一輛提供員工有症狀出現時，可送醫採檢，一輛提供附近里民有症狀時，可送醫採檢。

柯文哲表示，如果這兩三天出現不明病例，就可能跨年活動、聖誕活動就可能要取消，呼籲沒打滿二劑就要趕快去打，市政府要啟動第三劑追加劑，醫事人員及團體、環保局、警消等，都要打好打滿，至少有突破感染較不會爆發。

指揮中心指揮官陳時中下午2時將說明進度。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中下午2時將說明進度。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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