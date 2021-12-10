快訊

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？院長廖俊智出面坦承

要求懶惰成習、犯組織罪強制工作3法 大法官宣示違憲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女研究員被Alpha老鼠咬卻得Delta？ 專家提2疑點：這點更離奇

聯合新聞網 / 綜合報導
中研院南港P3實驗室人員篩檢確診，也讓國內連續35天本土零確診破功。 圖／聯合報系資料照片
中研院南港P3實驗室人員篩檢確診，也讓國內連續35天本土零確診破功。 圖／聯合報系資料照片

昨（9）日傳出曾任中研院基因體研究中心女研究員（案16816）確診新冠肺炎，使得國內連續35天本土零確診破功，而這名女研究員初步判定感染Delta。對此，毒理學專家招名威在臉書提出2點質疑「被Alpha老鼠咬到卻得了Delta？」

招名威不解地說這名女研究員是莫德納完整接種者，但怎麼會被帶有Alpha病毒的老鼠咬到，得到的卻是Delta？而且她的男朋友是「陰性」更為離奇，讓招名威很想知道她的男友是打哪一種疫苗？

招名威提出第二個疑點表示，這次的事件讓他聯想到武漢P4實驗室病毒外洩，「畢竟實驗室SOP一定有問題，像是被特殊老鼠咬到，為何第一時間沒有進行通報機制？ 搞得民眾會誤以為台灣實驗室是不是都在亂搞什麼」。

他說女研究員任職的P3實驗室全名應該是「生物安全第三等級實驗室」，這種實驗室不是泛泛之輩，是可以操作很多第三級危險群微生物或高濃度、具有高度氣膠擴散危險的第二級危險群微生物的實驗室，研究人員必須受過專業訓練，SOP是非常的嚴謹，但在這麼嚴謹的情況下還能確診，招名威懷疑中間的過程非常不尋常，再加上Delta從何而來，這也是非常離奇的事。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株 中研院

延伸閱讀

澳洲鼠爆日：農村「地鳴級鼠禍」崩潰浩劫...怎回事？

日本研究：Omicron早期傳播力是Delta病毒的4.2倍

本土疫情升溫？ 陳時中：待接觸者採檢、觀察2週

被老鼠咬到？實驗外洩？一圖看懂國內實驗室等級「P3專研致命病毒」

相關新聞

P3實驗室人員染疫原因？中研院長：基因定序才能判讀

中研院P3實驗室前研究助理昨傳確診新冠肺炎，因該員自述曾被實驗老鼠咬到兩次，對於是否可能是被老鼠咬傷後染疫，外界說法不一...

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？ 院長廖俊智坦承：開會處理過

中研院P3實驗室前研究助理昨傳確診新冠肺炎，該員自述在實驗過程中曾被實驗老鼠咬到兩次，網路上則流傳一篇貼文稱該員第一次被...

研究員女助理染疫 新北匡列63人PCR陰性、3人檢驗中

昨公布新增的中研院研究員女助理本土病例（案16816），新北市啟動疫調及採檢等匡列66名接觸者。其中44名居家隔離，下午採檢結...

研究員被鼠咬染新冠？ 指揮中心：國際有動物傳人案例

中研院研究員昨天確診感染新冠病毒，自述在實驗過程中曾被實驗老鼠咬到兩次，對於是否也可能是被老鼠咬傷後染疫，外界說法不一。...

中研院針對實驗室人員染疫成立調查小組宣示決心

12月初剛離職的中央研究院P3實驗室女性研究員助理，疑11月在實驗室遭感染。這名已離職的實驗室人員傳出離職前遭霸凌；中研...

研究員常遭鼠咬傷？陳時中：人員有健康監測

前中研院研究員染疫，已施打過二劑莫德疫苗，屬突破性感染。其中確診研究員的男友篩檢為陰性，中央疫情指揮官陳時中表示，男友有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。