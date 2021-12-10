女研究員被Alpha老鼠咬卻得Delta？ 專家提2疑點：這點更離奇
昨（9）日傳出曾任中研院基因體研究中心女研究員（案16816）確診新冠肺炎，使得國內連續35天本土零確診破功，而這名女研究員初步判定感染Delta。對此，毒理學專家招名威在臉書提出2點質疑「被Alpha老鼠咬到卻得了Delta？」
招名威不解地說這名女研究員是莫德納完整接種者，但怎麼會被帶有Alpha病毒的老鼠咬到，得到的卻是Delta？而且她的男朋友是「陰性」更為離奇，讓招名威很想知道她的男友是打哪一種疫苗？
招名威提出第二個疑點表示，這次的事件讓他聯想到武漢P4實驗室病毒外洩，「畢竟實驗室SOP一定有問題，像是被特殊老鼠咬到，為何第一時間沒有進行通報機制？ 搞得民眾會誤以為台灣實驗室是不是都在亂搞什麼」。
他說女研究員任職的P3實驗室全名應該是「生物安全第三等級實驗室」，這種實驗室不是泛泛之輩，是可以操作很多第三級危險群微生物或高濃度、具有高度氣膠擴散危險的第二級危險群微生物的實驗室，研究人員必須受過專業訓練，SOP是非常的嚴謹，但在這麼嚴謹的情況下還能確診，招名威懷疑中間的過程非常不尋常，再加上Delta從何而來，這也是非常離奇的事。
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