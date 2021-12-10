染疫實驗員看表演「大合照有人未戴口罩」 餐廳火速暫停營業

國內本土零確診破功！一名中研院南港P3實驗室人員疑似被老鼠咬傷，導致確診Delta變異株，被列為本土病例案16816，該案進行兩次PCR檢測均為陽性，CT值分別為15、23，目前疫調足跡曝光，一名網友認為「案情不單純」，他推測，案16816在12月5日前往的「台北月見ル君想フ」餐廳應該在進行表演活動。

一名網友在PTT指出，他發現案16816在12月5日前往的「台北 月見ル君想フ」餐廳，根據粉專顯示「當天有兩個表演團在演出」，而且演出結束後，樂團還跟粉絲大合照，當中有部分人士有脫下口罩。他指出，雖然演唱會預計是晚上7時開始，案16816是在晚上8時20分才到，但仍有重疊時間。

台北月見ル君想フ餐廳也在臉書公告，將會配合市府防疫措施，到12月11日為止暫停營業與執行全店清潔消毒，餐廳也提醒民眾，當日 12/5 來店用餐朋友們如有收到政府簡訊通知，請務必注意自己的身體狀況，如有症狀者可接受公費採檢，無症狀者則以自主健康管理為主，另外餐廳也強調，全體員工都已完成施打疫苗，亦將於今、明日進行PCR及快篩檢驗，確保大家及月見夥伴們的安全！

網友們看完PTT文章後，驚呼「還真的有可能」、「怕...」、「症狀加劇還去古亭吃飯有點說不過去，但看樂團表演的話好像又合理了」、「這看起來應該全部都要抓起來隔離」、「看她公佈的時間表應該是看表演沒錯」，但也有人認為不用過於擔心「沒什麼好怕的，疫苗覆蓋率都上來了，台灣人又合群，口罩都主動戴好」、「她自己沒脫口罩，傳染機率就很低吧」、「她男友都陰性了，況且這兩個小時她有戴著口罩，不怕」。

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