本土疫情升溫？ 陳時中：待接觸者採檢、觀察2週

指揮中心今晚宣布新增1例疑實驗室感染的本土病例，初判染Delta變異株，指揮官陳時中說，待第1圈接觸者採檢結果出爐才能研判對耶誕、跨年活動影響，且至少要觀察2週。

中央流行疫情指揮中心晚間緊急召開記者會，宣布國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），為20多歲女性，曾任職中央研究院實驗人員，已匡列85人隔離並漏夜採檢。

指揮中心也公布確診個案11月27日至12月8日足跡，遍及台北與新北市汐止區的捷運路線、百貨、餐廳、超商、藥粧店等。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前匡列採檢對象為工作場域與同居住的親密接觸者，雖確診者初判感染最早在印度發現的Delta變異株，故公布相關足跡，但以先前本土Delta群聚的經驗來看，公共場域染疫的機會非常小。

但張上淳表示，若曾與確診者足跡重疊，又出現相關症狀，最好就醫並告知相關場域活動史，協助醫師判斷，必要時採檢確認。

陳時中也說，足跡重疊者自覺或懷疑有相關症狀，可聯絡衛生單位詢問，或可用家用快篩以及到醫院採檢。

媒體詢問，本土個案再現，疫情需要觀察多久，若又有其他本土個案，疫情警戒標準是否提升。陳時中表示，自現在起至少觀察2週時間。

至於對整體疫情風險評估，陳時中強調，必須等第1圈接觸者採檢結果出爐，判斷疫情才有意義，目前尚不做任何臆測。

媒體追問歲末年終的耶誕、跨年等大型活動是否受影響，陳時中說，目前無法說是否受影響，仍須待第1圈檢測結果出爐，但他表示，目前離社區傳染的情況還非常遠。

陳時中說，雖然本土案例要提高警覺，但不需太過恐慌，病毒無所不在，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫基本功，勿因本土疫情低就忽略，更重要的是疫苗要打好打滿，可大幅減低重症死亡風險，可更安心更安全。

媒體也詢問，中研院實驗人員染疫，接觸者於集中檢疫所隔離，是否會影響春節專案。

陳時中說，先前醫福會執行長王必勝已預先準備，將返台檢疫者集中在數個集中檢疫所；今天因應本土個案，調派2處集中檢疫所，可供新北市與台北市的接觸者安置隔離。

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