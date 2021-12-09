本土疫情升溫？ 陳時中：待接觸者採檢、觀察2週
指揮中心今晚宣布新增1例疑實驗室感染的本土病例，初判染Delta變異株，指揮官陳時中說，待第1圈接觸者採檢結果出爐才能研判對耶誕、跨年活動影響，且至少要觀察2週。
中央流行疫情指揮中心晚間緊急召開記者會，宣布國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），為20多歲女性，曾任職中央研究院實驗人員，已匡列85人隔離並漏夜採檢。
指揮中心也公布確診個案11月27日至12月8日足跡，遍及台北與新北市汐止區的捷運路線、百貨、餐廳、超商、藥粧店等。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前匡列採檢對象為工作場域與同居住的親密接觸者，雖確診者初判感染最早在印度發現的Delta變異株，故公布相關足跡，但以先前本土Delta群聚的經驗來看，公共場域染疫的機會非常小。
但張上淳表示，若曾與確診者足跡重疊，又出現相關症狀，最好就醫並告知相關場域活動史，協助醫師判斷，必要時採檢確認。
陳時中也說，足跡重疊者自覺或懷疑有相關症狀，可聯絡衛生單位詢問，或可用家用快篩以及到醫院採檢。
媒體詢問，本土個案再現，疫情需要觀察多久，若又有其他本土個案，疫情警戒標準是否提升。陳時中表示，自現在起至少觀察2週時間。
至於對整體疫情風險評估，陳時中強調，必須等第1圈接觸者採檢結果出爐，判斷疫情才有意義，目前尚不做任何臆測。
媒體追問歲末年終的耶誕、跨年等大型活動是否受影響，陳時中說，目前無法說是否受影響，仍須待第1圈檢測結果出爐，但他表示，目前離社區傳染的情況還非常遠。
陳時中說，雖然本土案例要提高警覺，但不需太過恐慌，病毒無所不在，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫基本功，勿因本土疫情低就忽略，更重要的是疫苗要打好打滿，可大幅減低重症死亡風險，可更安心更安全。
媒體也詢問，中研院實驗人員染疫，接觸者於集中檢疫所隔離，是否會影響春節專案。
陳時中說，先前醫福會執行長王必勝已預先準備，將返台檢疫者集中在數個集中檢疫所；今天因應本土個案，調派2處集中檢疫所，可供新北市與台北市的接觸者安置隔離。
▪【疫情專題】12月9日0本土、0死亡 境外確診增16例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言