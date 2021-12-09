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10日採檢中研院400多人 黃珊珊：方式溝通中

中央社 / 台北9日電
台北市副市長黃珊珊。聯合報系記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊。聯合報系記者楊正海／攝影

台北市副市長黃珊珊表示，有關中研院P3實驗室人員確診案，北市匡列68人進防疫旅館，與個案同工作場域的400多人明天採檢，方式正在溝通中。

北市一名20多歲任職於中研院P3實驗室的女性工作人員驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性，由於實驗室位於南港，晚間台北市副市長黃珊珊至南港健康服務中心為疫調人員打氣。

黃珊珊接受媒體訪問時表示，確診者的第1圈接觸者共匡列了68人，已全數入住防疫旅館，將對同場域的400多人明天進行精準疫調採檢，正在跟中央討論方式。

黃珊珊表示，因為時間有點晚了，加上還有外國人，也需要聯絡外事單位，正在討論要用什麼方法聯絡；此外，原本明天要開採檢車到中研院，但如果中研院不上班，就要再想想要怎麼進行。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊

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