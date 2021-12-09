被老鼠咬到？實驗外洩？一圖看懂國內實驗室等級「P3專研致命病毒」

南港P3實驗室人員做實驗時確診新冠肺炎，且足跡涉及汐止、南港大賣場，消息一出讓國內民眾人心惶惶。不少人也好奇P3實驗室在研究什麼生物？據中研院經營的科普媒體「研之有物」指出，P3、P4實驗室主要是研究「造成人類嚴重或潛在致命疾病」，例如新冠病毒、天花病毒、伊波拉病毒等。

指揮中心9日晚間證實，南港P3實驗室人員確診，個案是名女性，居住在新北，但在台北工作，因此雙北皆有足跡。指揮中心透露，個案曾接種2劑莫德納疫苗，屬於「突破性感染」，12月8日出現嗅味覺異常，並就醫採檢確診，感染Delta變異株機率大，至於詳細匡列進度仍在調查。

不過，根據「蘋果新聞網」報導，個案12月3日已從中研院離職，因此現在不能算是中研院員工，但與P3實驗室的關聯仍要待指揮中心說明。

據科普媒體「研之有物」指出，生物實驗室分成四個等級「P1~P4」，數字越大等級的實驗室要操作的病菌就更凶險。其中P1是最單純，規格就像大學實驗室差不多，而P2是另外加上一個生物安全櫃，有些較危險的實驗樣品都得在裡面進行。

圖翻攝自研之有物

「研之有物」指出，到了P3實驗室就等同於將「整個實驗室變成安全櫃」，研究人員要嚴防病菌外流，光是實驗室的氣流只准「從室外往室內吹，不能由室內往外吹」。而所有實驗用品得經由「高溫、高壓殺菌」多層處理，才可從外部拿出。而P4的和P3差不多，只是研究人員要穿「連身供氣正壓防護衣」，以防範伺機病原菌竄入防護衣內。

據「研之有物」圖表指出，P3、P4實驗室主要研究「造成人類嚴重或潛在致命疾病」，例如新冠病毒、結核分枝桿菌、天花病毒等，而有媒體消息指出，南港P3實驗室人員之確診是被「染新冠變異株的老鼠咬到」，雖然未得指揮中心證實，但新冠病毒確實是P3、P4實驗室的研究病菌之一。

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