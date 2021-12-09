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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

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P3實驗室好可怕？ 專家：若依SOP比外面安全

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
圖為中央研究院。圖／本報資料照片
圖為中央研究院。圖／本報資料照片

國內驚傳中研院南港P3實驗室的人員，疑操作新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，為國內首例實驗室新冠染疫事件。對此，長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，實驗人員按照SOP行事非常重要；若能採取標準動作，「因為知道病毒在哪裡」，實驗室比大流行的社區還安全。

施信如表示，P3實驗室軟硬體都需要很高的規格才能建置，但操作的是人，可能會不小心沒有按照SOP操作而犯錯。但就像發生空難，一定要定期檢討操作的SOP，遇到都任何小狀況都需要討論；且平常的訓練也很重要，半年就要評核一次。

除此之外，P3實驗室因實驗操作風險較大，因此每次一定要兩人一組進出，一人操作、一人協助，並互相確保實踐操作的標準動作。若有問題一定要回報、追蹤，才不會再把病毒到帶實驗室外。

但P3實驗室雖然危險，施信如也表示，不論是工廠、實驗室都有其危險性，不能因為害怕就把實驗室關掉，否則沒有辦法研發疫苗、藥物等，而且事實上在P3實驗室裡若能好好操作，「因為知道病毒在哪裡反而比大流行時的社區安全」。

她也提醒，一旦發生人員染疫，一定要先做基因定序，並對可能的接觸人員加以追蹤。接著得確認是否打過疫苗、是否為突破性感染，若有症狀就要盡快此用單株抗體等藥物預防重症發生，「第一個時間點就要做到減災」。而各實驗室一定要一定都要加入國際性會議，才能從世界其他實驗室的經驗中加以修正SOP，並警惕自己。

新冠肺炎 COVID-19

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