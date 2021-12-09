中研院確診者足跡行經捷運 北捷證實：已清消

中央流行疫情指揮中心證實，一名在中研院南港P3實驗室工作的研究人員，做Covid-19實驗時，不慎遭感染。傳出足跡涉及賣場與台北捷運。對此，北捷並未證實是哪站，但行經地點都已經進行清消，並加強清消頻率。

北捷表示，接獲相關單位通知確診者足跡行經部分，已完成執行相關場站清消作業，敬請旅客安心搭乘。

北捷說，目前各個捷運站等相關場域，清消頻率由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時；民眾進入捷運車站，含售票處、車站大廳等區域、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩。

另外，禁食線外保持社交距離下，得暫時脫口罩飲食，違反規定者，最高罰鍰1萬5000元，並拒絕運送。也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。

【中央社／台北9日電】

北市一名P3實驗室人員驗出PCR陽性，個案足跡傳出包含台北捷運東門、南港站。北捷今天表示，接獲通知後已立即清消，請旅客安心搭乘。

台北市一名20多歲女性P3實驗室人員因嗅味覺異常就醫，驗出PCR陽性，疑在實驗室被感染。足跡包含京站台北店、汐止家樂福等，再傳出還去過台北捷運東門站與南港站。

北捷表示，接獲相關單位通知確診者足跡行經部分，已完成相關場站清消，請旅客安心搭乘。

北捷說，場站清消頻率由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時；民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩，違反規定者，最高罰鍰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。

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