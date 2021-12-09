本土+0！ 境外16例 自越南、印尼6國入境

國內新增16例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日有16例境外移入個案，越南有7例，印尼3例，英國、菲律賓各2例等，分別自6國入境。

指揮中心說，今日新增16例境外移入個案，為11例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16800)、越南(7例，案16801-16802、案16806、案16809-16812)、西班牙(案16803)、英國(2例，案16804-16805)、菲律賓(2例，案16807、案16815)及印尼(3例，案16808、案16813-16814)入境，入境日介於今(2021)年11月25日至12月7日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,600,226例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,582,236例排除)，其中16,704例確診，分別為2,060例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影 國內新增16例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

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