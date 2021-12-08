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Omicron重症風險不及Delta 但恐礙疫苗保護力

中央社 / 台北8日電
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

COVID-19新型變異株Omicron疫情延燒，歐美國家出現社區感染，亞洲以境外移入居多。據指揮中心觀察，Omicron的重症死亡風險不如Delta嚴重，但可能影響疫苗保護力，將視狀況調整管制措施。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron疫情持續，備受各界關注。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，目前歐美國家已出現社區感染，亞洲國家大多是境外移入個案，韓國則出現小規模社區傳播鏈，會持續追蹤疫情發展，所幸Omicron造成的重症、死亡風險不如預期中嚴重，未來若有更多研究結果出爐，可能調整重點高風險國家管制。

羅一鈞指出，根據現有資料，Omicron變異株雖然傳播力提高，但重症、死亡率都比Delta變異株（最早在印度發現）還要低，這是目前比較樂觀的部分。

不過，羅一鈞說，面對Omicron變異株，疫苗生成的中和抗體濃度似乎比Delta更差一些，是否影響疫苗保護力，仍有待進一步驗證，強調防疫不會放鬆，會持續監測疫情狀況，滾動式修正防疫規定。

在國內疫情方面，指揮中心副指揮官陳宗彥宣布，今天COVID-19維持本土零確診，也沒有死亡病例，另新增5例境外移入病例。

陳宗彥說，境外移入個案為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自印尼、菲律賓及衣索比亞入境，入境日介於今年11月19日至11月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

羅一鈞說，其中有一名從菲律賓入境的70多歲男子（案16797），11月19日就入境，今年曾在菲律賓接種2劑中國科興疫苗，入境時因身體不適先到醫院住院幾天，後續返回防疫旅館檢疫，多次採檢都是陰性。

羅一鈞說，個案離開防疫旅館後，在自主健康管理期間因出現泌尿道系統症狀再度住院，這次入院篩檢才驗出陽性、Ct值36.2，顯示病毒量偏低，但仍算確診；抗體檢驗方面，象徵近期感染的IgM陰性、象徵曾感染過的IgG陽性，研判可能在國外曾確診，旅館3名工作者及1名載送司機列追蹤對象，其中3人已採檢。

除此之外，一名自尼加拉瓜入境的60多歲本國籍男子（案16773）自10月29日就入境，但直到12月6日才確診，外界認為應列為本土個案。

羅一鈞解釋，這名個案於檢疫期滿後一段時間才確診，但因病毒量低且抗體陽性，研判為國外感染，推測檢測時已處於時陰時陽的狀況，對社區影響低；即便如此，衛生單位仍於第一時間展開疫調，追蹤匡列個案同班同學，並不是沒有進行疫調。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

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