春節7+7防疫措施充滿風險 專家：不得不的選擇

中央流行疫情指揮中心昨天公布21例境外移入新冠肺炎確診患者，創今年以來境外移入確診人數新高。「這有點緊張」。中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天說，尤其慢慢進入返台國人的高峰期，從防疫觀點，7＋7防疫規定仍是充滿風險，返國民眾應落實防疫規定，尤其是7天自主健康管理期間，不要去宗教活動等人多群聚的地方。

李秉穎今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，暢談台灣新冠威脅及疫苗接種混打最新進展與解答。

李秉穎說，指揮中心制定7＋7防疫規定，主因是防疫旅館數量不足，並顧及返國民眾與家人團聚的需要，這是沒辦法的。但從防疫觀點，7＋7防疫規定仍是充滿風險，畢竟其他國家疫情還在流行，擔心有漏網之魚，如果有一個人染疫後，潛伏期超過7天，也容易在7天自主健康管理期間發病，造成病毒在社區傳播的風險。

「面對新冠病毒威脅，不是沒有危機。」 李秉穎說，雖然本土病例清零，顯示先前Delta變異株的疫情，已經控制住了，但目前慢慢進入返台國人的高峰期，無形中增加邊境防疫負擔，管制須非常嚴謹，不能放鬆，避免境外病毒入侵本土社區。

李秉穎說，民眾春節期間或返國後7天自主健康管理期間，盡量待在家裡，不要去宗教活動等人多群聚的地方，若要外出應多選擇開放空間，避免增加染疫風險。一旦出現疑似新冠肺炎症狀時，應盡速就醫，因目前新冠肺炎症狀已輕症化 不一定是重症，一定要提高警覺。

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