本土新冠病例清零有必要 專家：避免重演5月本土疫情

近兩年全球飽受新冠肺炎威脅，目前又有Omicron變異株肆虐，但台灣民眾落實防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，「本土病例清零」。專家表示，台灣一定要追求本土病例清零，否則會重演今年5月本土疫情，對經濟、生活造成重大影響。

指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，暢談台灣新冠威脅及疫苗接種混打最新進展與解答。

李秉穎指出，台灣一定要追求清零，否則會重演今年5月，當新冠病毒1傳3、3傳9，很快就會爆發數千人染疫的疫情，並引爆數百人或數千人死亡，進而回歸嚴格防疫，如餐廳不可內用、關閉大型場所等，將嚴重影響大家的生活，因此必須清零，才能減輕疫情對經濟、生活的影響。

「現在台灣本土疫情，真的是清零。」李秉穎表示，台灣1個多月來沒有本土病例，尤其是新冠病毒傳染力強，如果沒有清零，一定會在某個時間點爆出數十人或數百人的確診病例，醫療機構也一定會立即警覺，但於嚴格篩檢下，卻未看到病例，顯示本土社區沒有病毒存在。還是要注意隨時有境外病毒入侵的機會

外界質疑，一名自尼加拉瓜10月底返台的60多歲男性，於再次出國前篩檢確診，核酸檢驗（PCR）Ct值為40，被指揮中心列為境外移入，但會不會是在本土感染，但因追求本土清零下而被忽視。

李秉穎說，現在已無法追蹤該名患者的感染地點，但其居住的防疫旅館並未出現其他案例，因此在防疫旅館染疫的機會很小，可以說是幾乎沒有；況且，許多染疫患者PCR陽性可以持續3、4個月，所以這是很常見的事，也就是說，入境時沒有檢驗確診，但於出境時被檢出，不表示台灣有本土病情，還是以在境外感染的機會最大。

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