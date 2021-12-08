快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土新冠病例清零有必要 專家：避免重演5月本土疫情

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
本土新冠病例清零有必要，李秉穎說，以避免重演5月本土疫情。記者沈能元／攝影
本土新冠病例清零有必要，李秉穎說，以避免重演5月本土疫情。記者沈能元／攝影

近兩年全球飽受新冠肺炎威脅，目前又有Omicron變異株肆虐，但台灣民眾落實防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，「本土病例清零」。專家表示，台灣一定要追求本土病例清零，否則會重演今年5月本土疫情，對經濟、生活造成重大影響。

指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，暢談台灣新冠威脅及疫苗接種混打最新進展與解答。

李秉穎指出，台灣一定要追求清零，否則會重演今年5月，當新冠病毒1傳3、3傳9，很快就會爆發數千人染疫的疫情，並引爆數百人或數千人死亡，進而回歸嚴格防疫，如餐廳不可內用、關閉大型場所等，將嚴重影響大家的生活，因此必須清零，才能減輕疫情對經濟、生活的影響。

「現在台灣本土疫情，真的是清零。」李秉穎表示，台灣1個多月來沒有本土病例，尤其是新冠病毒傳染力強，如果沒有清零，一定會在某個時間點爆出數十人或數百人的確診病例，醫療機構也一定會立即警覺，但於嚴格篩檢下，卻未看到病例，顯示本土社區沒有病毒存在。還是要注意隨時有境外病毒入侵的機會

外界質疑，一名自尼加拉瓜10月底返台的60多歲男性，於再次出國前篩檢確診，核酸檢驗（PCR）Ct值為40，被指揮中心列為境外移入，但會不會是在本土感染，但因追求本土清零下而被忽視。

李秉穎說，現在已無法追蹤該名患者的感染地點，但其居住的防疫旅館並未出現其他案例，因此在防疫旅館染疫的機會很小，可以說是幾乎沒有；況且，許多染疫患者PCR陽性可以持續3、4個月，所以這是很常見的事，也就是說，入境時沒有檢驗確診，但於出境時被檢出，不表示台灣有本土病情，還是以在境外感染的機會最大。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

春節考驗社區防疫 專家籲青少年過年前打完2劑

Omicron變異株「重複感染」有多可怕？台大醫：平均10年染1次

中國推全球首款「吸的」新冠疫苗 李秉穎坦言：保護效果好但...

77萬人白打高端...陳時中稱「美國政策怪怪的」 議員狠批蔡政府才奇怪

相關新聞

防Omicorn侵台！跨年嚴守邊境？ 指揮中心回應了

Omicron變異株在六大洲掀起新一波疫情，台大公衛學者提醒，南韓自一對奈及利亞牧師夫婦入境後，迅速傳染至校園、家戶，本...

Omicron重症風險不及Delta 但恐礙疫苗保護力

COVID-19新型變異株Omicron疫情延燒，歐美國家出現社區感染，亞洲以境外移入居多。據指揮中心觀察，Omicro...

70歲男自菲入境18天後確診 匡列司機、飯店人員4人

國內新增5例境外移入個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中案16797該案為本國籍70多歲男性，去年...

男返台1個多月確診！孫女被匡列 同校家長好恐慌

一名10月從尼加拉瓜返台的60多歲男子（案16773），前天要再出國前卻確診，成為境外移入個案。相關接觸者匡列7人，其中...

本土+0！ 境外5例 有2例來自衣索比亞

國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今天確診有...

影／「停課？家庭工作兩頭燒」民團籲修有薪防疫照顧假

每年冬天是腸病毒的「旺季」。根據衛福規定，若同一班學生一周內有2名兒童感染腸病毒，就要停課7天抑制傳播，立委范雲與婦女新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。