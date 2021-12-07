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台中5例境外移入個案 PCR最新4陰1陽無公共足跡
台中市議員邱素貞今在議會總質詢關切，清水區昨晚傳出一處社區，突然有2名被救護車載走，住戶懷疑是確診個案而恐慌。台中市衛生局長曾梓展說，最新結果，經中央實驗室最新PCR檢驗，5例個案有4例陰性、1例陽性CT值33，感染力極低，並無公共足跡。有公共足跡者是陰性的個案，已完成清消。
台中市衛生局表示，確診人數是5人而非2人，都是從新加坡移入的孟加拉籍船員， 12月3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、5日前往全聯清水鰲峰店購物，個案目前皆無症狀，已通知環保局針對公共場域進行環境清消。
民眾擔心是否有陽性病例公共足跡？曾梓展說，經醫院再採檢PCR及血清送至中央實驗室檢驗，最新結果出爐，5例個案中4例PCR為陰性、1例PCR為陽性，CT值33，感染性極低；另5例個案的血清抗體皆為陽性，代表過去可能曾受感染或打過疫苗，所以產生此現象。
中央疫情指揮中心指出，5名船員昨晚檢驗陽性，安排到醫院隔離，二採，4人陰性，1人ct值滿高（顯示感染力低）有抗體產生，研判屬舊案情形較高，最後會就病毒量變化追蹤，對社區威脅頗低。
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