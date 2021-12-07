境外21例有5例孟加拉船員 羅一鈞：疑舊案社區影響低

國內今日新增21例境外移入個案，創今年度有史以來最高。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中有9位印尼移工，5位孟加拉籍船員，是自新加坡入境。另外還有1位菲律賓移工、2位外籍人士、4位本國籍者。

他表示，稍早台中市有爆出個案，是孟加拉籍船員，昨晚檢驗陽性，已安排去醫院相關隔離治療，已進行二次採檢，有四位都是陰性，另外一位仍是陽性，但Ct值高，都在29至33之間，也觀察到有抗體產生，研判是舊案機率較高。

針對這5位孟加拉籍船員，是在檢疫十四天內期初和期滿皆為陰性，完成自主管理後，最後七天期滿時，因為要去職場工作前自費採檢，驗出病毒量偏低的陽性，「過去偶有這種處於陰陽反覆階段，會針對病毒量變化追蹤，這幾例個案對社區威脅相當低。」

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