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今新增10例境外移入 越南最多

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心昨祭出打疫苗送禮券的催種措施。記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心昨祭出打疫苗送禮券的催種措施。記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

國內新增10例新冠肺炎境外移入確定病例，無本土及死亡個案。指揮官陳時中表示，境外移入個案印尼占三例、越南和柬埔寨個兩例。

陳時中說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國(案16764)、荷蘭(案16765)、印尼(3例，案16766、案16767、案16769)、越南(2例，案16768、案16770)、柬埔寨(2例，案16771、案16772)及尼加拉瓜(案16773)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

其中，共有九例為突破性感染，分別接種AZ、BNT、科興和嬌生疫苗；僅自越南入境的10多歲案16770非突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6662例確診，分別為2018例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例新冠肺炎死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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