今新增10例境外移入 越南最多

國內新增10例新冠肺炎境外移入確定病例，無本土及死亡個案。指揮官陳時中表示，境外移入個案印尼占三例、越南和柬埔寨個兩例。

陳時中說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國(案16764)、荷蘭(案16765)、印尼(3例，案16766、案16767、案16769)、越南(2例，案16768、案16770)、柬埔寨(2例，案16771、案16772)及尼加拉瓜(案16773)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

其中，共有九例為突破性感染，分別接種AZ、BNT、科興和嬌生疫苗；僅自越南入境的10多歲案16770非突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6662例確診，分別為2018例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例新冠肺炎死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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