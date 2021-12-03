春節專案、新變種病毒風險增 一般探病仍禁止

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，因應春節專案與新變種病毒Omicron，疫情風險增加，醫院仍要嚴守防線，所以目前仍未開放一般急性病房探病。

因應今年5月起發生的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，為防範院內感染，指揮中心先前禁止探病，之後隨疫情趨緩逐步放寬。

目前開放探病包含加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房及有身心障礙與病況危急以及慢性病房，但最大宗的一般急性病房未開放探病。

媒體今天在疫情記者會上詢問，醫院探病規定何時會再放寬，羅一鈞表示，目前已開放完整接種2劑疫苗且滿14天者，醫院陪探病及住宿式長照機構探視可免篩檢。

但羅一鈞說，近期因應春節專案檢疫規定放寬，以及新變種病毒Omicron，疫情風險增加，醫院還是要嚴守防線，故現階段仍未開放其他病房單位探病。

羅一鈞說，針對緊急情況或特殊需求者，如須簽署同意書等，已維持開放探病；但一般急性病房的例行探病，目前仍不開放。

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