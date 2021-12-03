將迎春節返鄉潮 陳宗彥：嚴守邊境

面對明年1月農曆春節返鄉潮，身兼中央流行疫情指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥今天表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸平穩，但政府仍會嚴守邊境。

陳宗彥今天視察台南市警局電子圍籬系統，並致贈加菜金慰勉警方防疫辛勞。面對明年1月農曆春節返鄉潮，陳宗彥說，檢疫14天沒有變，改變的是可以選擇，10天在檢疫旅館4天在居家，或7天在旅館7天在居家，因中間有轉換期，第一線防疫人員會比較辛苦。

陳宗彥表示，明年春節返鄉潮檢疫高峰在1月初至1月14日，1月14日過後，高峰就會慢慢結束，但政府仍會嚴守邊境。

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