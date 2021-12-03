女10月返台如今確診 曾海外接觸染疫者判境外移入

指揮中心今天公布國內新增11例COVID-19境外移入病例，其中1名本國籍女性在10月24日入境，因須再出境，1日自費採檢陽性，考量其在海外曾接觸確診者，初判為境外移入。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中說明，今天新增11例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為4例男性、7例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國、土耳其、印尼、西班牙、義大利、韓國、英國及越南入境，入境日介於10月24日至12月1日。

值得注意的是，今天新增的境外移入個案（案16739），早在今年10月24日入境。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這一名30多歲本國籍女性確診個案今年9月下旬到10月24日持續在土耳其工作，在土國期間職場出現外籍同事確診。

羅一鈞表示，案16739入境主動告知，但入境採檢及檢疫期滿採檢皆為陰性。後續因為再次有出境需求，今年12月1日自費採檢，結果為陽性，Ct值為32.9。衛生單位考量其具有確診者接觸史及國外工作史，初步判為境外移入，後續將持續追蹤個案PCR檢驗及血清抗體數據。

針對今天突破性感染個案，羅一鈞說，新增的11例境外移入個案中，有7例符合突破性感染定義，分別為5名女性、2名男性，年齡介於20多歲至40多歲，來自印尼、土耳其、西班牙、越南，施打疫苗廠牌分別為4例施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗、2例中國科興疫苗、1例莫德納（Moderna）疫苗。

羅一鈞也提到，今天新增的11例境外移入個案中，其中4人為社福類移工，主要來自印尼、4名是本國籍人士返國、2人為商務來台外籍人士，還有1人是境外生。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6637例確診，分別為1993例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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