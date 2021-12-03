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目前沒Omicron！本周基因定序出爐「有一例Delta+」9例突破性感染個案
國內今日新增11例境外移入個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，有7例屬於突破性感染個案，接種疫苗為AZ、科興或莫德納疫苗。入境類別4人為社福類看護移工，自印尼入境，1名境外生，4例本國人返台，另2人為商務工作性質來台外國人。
指揮中心今日也公布最新一周境外移入基因定序，總共驗出15例Delta變異株，1例是Delta plus個案，是案16646為本國籍民眾，自德國入境，在機場唾液篩檢陽性確診，其中有9例屬於突破性感染個案，分別為5例接種AZ疫苗、2例接種國藥疫苗，而接種BNT及科興疫苗各1例。
羅一鈞指出，目前已針對所有境外病例做基因定序，有的病毒量低無法成功定序，但目前都沒有發現有Omicron各案，至於高風險國家入境者，有日前自奈及利亞民眾和四位馬拉威家人入境。截至今日Delta各案累計235例，其中屬192例境外個案。
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