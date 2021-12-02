彭博防疫韌性台排名升 陳時中：主因各國境管加嚴

彭博最新防疫韌性排名，台灣進步12名。指揮中心指揮官陳時中今天解釋，台灣縱使疫情穩定，但因邊境嚴管而難以得分，如今各國紛紛對邊境加嚴管制，台灣名次自然往上升。

根據彭博（Bloomberg）最新的「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），台灣11月的排名較上次躍升12個名次，在全球53個國家中排第35名，疫苗接種人口涵蓋率大幅提升、當局計劃放寬部分旅行規定是主要原因。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這次排名進步應和台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控制得很好有關，他並大膽預測下次排名還會進步。

陳時中說，過去占分最大是邊境管制措施，由於台灣邊境管制措施相對嚴格，因此得分總是較低，但現在各國紛紛加嚴管制，在邊境措施得分相當的情況下，台灣的名次自然往上升。

陳時中指出，不同評比、排名都有其代表意義，例如彭博主要評比防疫韌性，排名愈前面，代表社會開放情況愈好。

另外，根據外媒報導，美國打算要求所有旅客提供搭機前1天內的檢驗陰性報告，可能於1到2週內實施。

陳時中說，台灣目前沒有跟進此計畫的打算，搭機前24小時內取得陰性報告，在時程安排上有很多困難待克服，因此維持提供搭機前3天內陰性報告，入境後再採檢一次，效果應該可和美國做法相當。

有媒體詢問，第2劑、第3劑疫苗涵蓋率要達到多少，邊境才可能解封。

陳時中說，若疫苗涵蓋率太低，開放邊境的傷害會變高，因此必須衡量台灣能承擔多大的風險，除了打疫苗，也要看入境後引發的社區傳播力量有多少，因此疫苗涵蓋率要達到6成才可能考慮逐步開放，會觀察疫情狀況和社會防疫韌性，再決定下一步怎麼走。

根據指揮中心最新統計，昨天共接種20萬7686劑COVID-19疫苗，累計接種3181萬156劑，第1劑疫苗涵蓋率78.04%、第2劑57.82%，劑次人口比135.86%。

陳時中指出，愈來愈多數據都證實，接種疫苗後即便染疫，重症、死亡風險都大幅降低，與沒接種疫苗者相差10幾倍，呼籲還沒接種疫苗或還沒完成接種者，務必盡快施打。

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