本土確診0例、境外8例 指揮中心「透明口罩」亮相藏巧思

國內新增8例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日沒有本土個案，境外移入8例。今日出席者也佩戴透明口罩，陳時中表示，12月3日為國際身心障礙日，感謝手語老師為疫情的付出。

他說，「防疫因素，平常戴口罩會使聽障語障的人因為看不到嘴型，增加了許多溝通障礙，戴透明口罩可減少聽障朋友接收資訊的障礙，近兩年謝謝手語老師特別幫忙手語翻譯，讓更多人知道防疫訊息。」

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為5例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(5例，案16713、案16716-16718、案16720)、加拿大(案16714)、美國(案16715)及柬埔寨(案16719)入境，入境日介於今(2021)年11月17日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截截至目前國內累計4,475,425例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,457,677例排除)，其中16,609例確診，分別為1,965例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

商品推薦