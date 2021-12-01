世盟舉行新冠肺炎疫情對拉美自由民主發展影響視訊論壇

世界自由民主聯盟中華民國總會舉辦世盟拉美區域視訊論壇，12月9日星期四晚上11時到隔日凌晨1時，在台北舉行，這次視訊論壇以新冠肺炎疫情對拉丁美洲的自由民主與經貿發展之影響為主題，開放全球130餘國的世盟會員及各國人士免費視訊收看。

世盟理事長曾永權表示，拉丁美洲地區參與視訊的貴賓有 墨西哥前大法官郝雷奇、智利前國會議員沙拉貝里、哥斯大黎加前駐華大使阿爾華雷斯、前中美洲議會議員蘇阿瑞絲、烏拉圭前國會議員艾斯畢諾沙、阿根廷眾議院激進黨前書記羅佩茲、厄瓜多基督社會黨前主席阿布哈，以及委內瑞拉前駐聯合國大使阿克雷等，邀集各國民意代表齊聚論壇。

曾永權說，新冠肺炎造成全球各地的亂象，對自由民主和經貿產生衝擊，台灣防疫工作的表現，可說是全球防疫體系的模範生，頗能比較新冠肺炎疫情對拉丁美洲地區的自由民主與經貿發展之衝擊。

免費報名視訊方式有世盟臉書網址https://www.facebook.com/World-League-for-Freedom-and-Democracy-WLFD-323075421098391，ZOOM視訊https://zoom.us/webinar/register/WN_uB6cmvvPQPSuP0Zd8NYCNA，電話02-3393-2002 分機 726。

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