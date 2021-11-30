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Omicron防疫加嚴？ 陳時中：觀察2至3周會有初步結果

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
Ｏmicron防疫加嚴？ 陳時中說，再觀察2至3周會有初步結果。記者沈能元／攝影
Ｏmicron防疫加嚴？ 陳時中說，再觀察2至3周會有初步結果。記者沈能元／攝影

新冠病毒Ｏmicron變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心有無進一步防疫措施。指揮官陳時中說，現在還是不明的情況，依它的結構變異位置多，外界認為，它的傳播力、重複感染性及疫苗逃脫率可能比較高，會不會使重症或死亡率比較高，現在都還不知道。南非宣稱，目前確診患者輕症比較多，但感染者多為40歲以下，對重症影響還不清楚，應觀察2至3周就會有初步結果。

陳時中今天參與「藥物科技研究發展獎」頒獎典禮，典禮後受訪表示，國內相關防疫措施要不要加嚴，必須看2至3周後的結果為何。

至於，香港、日本已出現感染Ｏmicron確診個案，指揮中心會不會停飛香港、日本航班？陳時中說，從邊境入境的確診個案，對於社區有何影響還需觀察，且台灣目前沒有直飛南非的航班，「也不會」停飛香港、日本航班。

指揮中心會不會再增加「高風險地區或國家」。陳時中說，還需觀察疫情變化，目前看來歐洲國家，如葡萄牙、荷蘭、英國，分別增加13例、12例、11例，但這些均為境外移入個案，往後對社區是否造成影響，才是我們關心的。

專家建議，若要追加第三劑疫苗，應施打次單位蛋白疫苗，以追求低的不良反應，高端疫苗表示，已著手進行相關研究，這與一般認為追加第三劑疫苗應採mRNA疫苗有所不同。

陳時中說，現有疫苗均為緊急使用授權（EUA），每款疫苗也都會宣稱它的好處及相關不良反應，我們的作法就是讓大家自由選擇，並提供專業的意見，讓大家參考。

另有專家認為，不可以施打兩劑不同品牌的mRNA疫苗，但如此施打會不會有問題。陳時中表示，依目前科學證據來看「不會怎麼樣」，這是相同技術平台，但既然已打了mRNA疫苗，應還是選擇同一品牌的疫苗，因為疫苗混打越多，可能的不良反應也會稍多一點。

如台大進行的研究就是一樣的，混打的結果是對病毒的保護力比較好，抗體比較多，但不良反應也會多一點，好處、壞處都有，民眾就依身體或觀念上的需要，去選擇合適的廠牌，我們都會把各類的疫苗都準備好。

至於，12至17歲青少年是否要追加第三劑BNT疫苗。陳時中說，這必須等待青少年都打完第二劑後，再經由專家小組討論，目前是針對18歲以上族群「建議要打」，而特別族群則是「應該要打」。

目前國人接種新冠疫苗預約意願不高，指揮中心會不會祭出催打措施？陳時中說，打疫苗可以保護自己，大家應不斷彼此互相提醒，民眾都應該打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron 陳時中

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