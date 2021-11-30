Omicron威脅 台大急診醫籲個人防疫三寶因應

全球關注新變種病毒Omicron，台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今天提醒，疫苗、口罩與快篩試劑是個人防疫三寶，且快篩試劑設計與Omicron突變處不同，理論上不影響準確性。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，尤其Omicron於全球日益擴散且其傳播力強，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，不排除Omicron今年底前現蹤台灣，將盡力圍堵邊境，避免進入社區。

李建璋接受媒體聯訪說明，Omicron突變點逾30處，且集中在病毒的棘蛋白（S蛋白），S蛋白是病毒與人體細胞結合處，疫苗產生的抗體也是針對S蛋白設計，因此，S蛋白突變可能影響傳播力或導致疫苗保護力變差。

李建璋說，目前觀察Omicron的傳播力較高，但是否較易演變成重症或影響疫苗保護力，相關研究數據尚不充足。

所幸目前COVID-19病毒檢測工具，面對Omicron並不會有太大影響。李建璋說明，台灣PCR採檢所偵測的位點，目前觀察並非Omicron的突變處。

李建璋也提到，一般民眾使用的家用COVID-19快篩試劑，都是針對核殼蛋白（N蛋白）設計，非主要突變的S蛋白，因此理論上新變種病毒不會影響快篩準確性。他建議，政府應針對快篩試劑進行變種病毒測試，並公布測試結果。

李建璋提到，即便國內疫情平緩，面對Omicron來勢洶洶，他認為應提高警覺，不是只靠邊境管制，因即便經過14天檢疫加上7天自主健康管理，仍可能有破口，因部分確診個案潛伏期超過21天才被檢出。

李建璋並說，時序步入秋冬，是呼吸道疾病好發季節，防疫仍要靠個人打疫苗、戴口罩與使用快篩試劑，加強防範新變種病毒入侵。

至於快篩試劑的使用時機，李建璋建議，有呼吸道不適症狀者，加上曾接觸國外返台的親友或經常接觸人群，就可使用家用快篩試劑自我檢測；若症狀嚴重且有相關密切接觸史，可相隔半小時後再度檢測確認，減少快篩偽陰性問題。

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